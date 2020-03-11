"Вертолеты России" вложат 300 млн рублей в развитие Новосибирского авиаремонтного завода

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" планирует за три года вложить более 300 млн рублей в развитие Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ), сообщил журналистам в среду в ходе церемонии запуска корпуса на предприятии генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"Мы внутри холдинга проводим большую работу по модернизации, мы будем ее продолжать, в том числе и в Новосибирске. По планам развития завода в ближайшую трехлетку мы готовы проинвестировать более 300 млн рублей в развитие", - сказал Богинский, добавив, что вложения будут сделаны в 2020-2022 годах.

По его словам, средства будут направлены на развитие учебного центра и центра компетенций средств наземного обслуживания, а также на строительство мобильных сервисных центров.

Открытие нового корпуса

НАРЗ завершил реконструкцию корпуса окончательной сборки стоимостью порядка 160 млн рублей, что позволит предприятию увеличить объемы выполняемых работ на 50%.

"Этот проект - часть масштабной программы технического перевооружения и модернизации производства, которую холдинг "Вертолеты России" реализует с 2009 года. За это время на девяти предприятиях уже построено и модернизировано 26 объектов, в том числе четыре проекта в рамках госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса", - сказал Богинский.

В пресс-службе холдинга отметили, что реконструкция сборочного производства НАРЗ производилась в рамках инвестиционной программы на 2018-2020 годы. Стоимость реконструкции составила порядка 160 млн. рублей. Выход обновленного производства на проектную мощность запланирован к июню 2020 года.

Площадь цеха составляет более 8 тыс. кв. метров, его реконструкция позволит увеличить объемы выполняемых работ на 50% - НАРЗ сможет ремонтировать до трех вертолетов Ми-26 или до 48 вертолетов типа Ми-8/17 в год. В частности, корпус был оснащен грузоподъемными механизмами для установки и снятия тяжелых агрегатов, также увеличена высота корпуса для обеспечения возможности проведения всех видов ремонтных работ на одной площадке. Кроме того, в ходе реконструкции была повышена энергоэффективность производства.

АО "Новосибирский авиаремонтный завод" создано на базе авиамастерских, эвакуированных из Москвы во время Великой Отечественной войны. Первый отремонтированный на заводе двигатель был испытан 1 декабря 1941 года, эта дата считается днем рождения завода. В декабре 2012 года Новосибирский авиаремонтный завод вошел в холдинг "Вертолеты России". В настоящее время НАРЗ проводит техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизацию различных модификаций вертолетов марки "Ми", обслуживание и ремонт систем и агрегатов вертолетной техники в течение всего межремонтного ресурса, а также обеспечивает пользователей запасными частями. В конце 2019 года Росавиация выдала НАРЗу сертификат разработчика авиационной техники, который позволяет предприятию разрабатывать и вносить второстепенные изменения в конструкцию вертолетов семейства Ми-8/17 для их модернизации.