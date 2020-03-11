Хуснуллин сообщил, что строительство объектов в зоне паводка в Приангарье будет ускорено

ИРКУТСК, 11 марта. /ТАСС/. Строительство объектов ускорят в пострадавших от паводков районах Иркутской области, сообщил в среду журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения.

"Мы сегодня подвели итоги нашего двухдневного визита в зону подтопления в Тулуне и Нижнеудинске, приняли целый ряд серьезных решений. Во-первых, по ускорению строительства объектов, по ускорению проектирования. И главное решение, которое Игорь Иванович (Кобзев, врио губернатора Иркутской области - прим. ТАСС) принял, - все-таки создать штаб, который в ежедневном режиме будет координировать всех застройщиков, всех заказчиков, проектировщиков, подрядчиков на территории зоны подтопления", - сказал Хуснуллин.

По его словам, одна из главных задач сейчас заключается в строительстве защитных сооружений. Оно должно начаться летом 2020 года. Хуснуллин добавил, что недобросовестные подрядчики не будут допускаться к возведению объектов. "Мы провели совещание со строителями, посмотрели, у кого какие возможности, кто реально может выполнить поставленные задачи, кто не может. Приняли решение недобросовестных отсекать от конкурсов вплоть до привлечения правоохранительных органов", - сказал вице-премьер.

По данным пресс-службы правительства Иркутской области, в программу восстановления в зоне паводков на 2020 год вошли 172 объекта. По некоторым из них есть отставание.

Продолжается строительство жилья в пострадавших районах. В поселке Березовая Роща в Тулуне строят 83 частных дома, всего до конца 2020 года планируется возвести 215 домов. Первые будут заселены в апреле. В микрорайоне Угольщиков до конца года построят восемь многоквартирных домов, первые три планируется заселить в мае.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений подлежат сносу.

В новость были внесены изменения (13:23 мск) - третий абзац дополнен комментарием вице-премьера о недобросовестных подрядчиках.