СК на Алтае проверяет информацию о ранении ножом 13-летнего подростка в школе

БАРНАУЛ, 11 марта. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию о ножевом ранении подростка 13 лет в школе села Майма Майминского района Республики Алтай. Пострадавшему школьнику оказали медицинскую помощь в больнице, сообщает следственное управление СК по региону.

"В СМИ опубликовано сообщение о том, что в селе Майма на территории, прилегающей к школе, между учениками произошел конфликт. Во время драки 13-летний подросток достал нож, клинком которого нанес удар другому несовершеннолетнему. Проводится доследственная проверка", - сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным следственного управления СК по региону, во дворе школы учащийся шестого класса 2007 года рождения во время ссоры и драки нанес колото-резаную рану в область шеи подростку 2006 года рождения. Потерпевшего доставили в больницу, ему оказали медицинскую помощь, угрозы жизни и здоровью нет. Для установки характера телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, предстоит выяснить причины и условия инцидента. Также будет дана юридическая оценка действиям виновных лиц, оценены своевременность и эффективность мер по недопущению подобных происшествий со стороны руководства и ответственных лиц школы.