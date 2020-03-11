Индивидуальную программу развития Тувы передали в правительство РФ

ТАСС, 11 марта. Разработанная в регионе индивидуальная программа социально-экономического развития Тувы, предусматривающая создание современной инфраструктуры и транспортной доступности, передана на рассмотрение в правительство России. Об этом в среду на своей странице "ВКонтакте" написал глава региона Шолбан Кара-оол.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил на совещании в Кургане, что индивидуальные программы социально-экономического развития наименее развитых регионов РФ должны вывести их из зоны бедности. В список таких регионов попала и Тува - ее куратором был назначен министр экономического развития РФ.

"Индивидуальный план ускоренного социально-экономического развития Тувы передан нами в правительство России. В течение года согласовывались подходы, выверялись цифры и уточнялись детали", - написал Кара-оол.

По его словам, программа ускоренного развития Тувы сверстана с прицелом на создание современной инфраструктуры. "Главнейшим вектором поступательного движения республики должна стать транспортная доступность Тувы: качественные автодороги, новые погранично-пропускные пункты, международный аэропорт и, конечно, железная дорога. Нам нужны равные условия со всеми регионами России. Только так мы сможем полноценной влиться в общую экономику страны", - добавил глава республики.

Срок реализации индивидуальной программы - с 2020 года по 2024 год, из федерального бюджета на ее реализацию планируется выделение 5 млрд рублей. Предусматривается возможность продления периода реализации программы на 2025-2027 годы.