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Индивидуальную программу развития Тувы передали в правительство РФ

Глава региона Шолбан Кара-оол отметил, что важнейшим вектором поступательного движения республики должна стать ее транспортная доступность
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-Оол Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-Оол
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 11 марта. Разработанная в регионе индивидуальная программа социально-экономического развития Тувы, предусматривающая создание современной инфраструктуры и транспортной доступности, передана на рассмотрение в правительство России. Об этом в среду на своей странице "ВКонтакте" написал глава региона Шолбан Кара-оол.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил на совещании в Кургане, что индивидуальные программы социально-экономического развития наименее развитых регионов РФ должны вывести их из зоны бедности. В список таких регионов попала и Тува - ее куратором был назначен министр экономического развития РФ.

"Индивидуальный план ускоренного социально-экономического развития Тувы передан нами в правительство России. В течение года согласовывались подходы, выверялись цифры и уточнялись детали", - написал Кара-оол.

По его словам, программа ускоренного развития Тувы сверстана с прицелом на создание современной инфраструктуры. "Главнейшим вектором поступательного движения республики должна стать транспортная доступность Тувы: качественные автодороги, новые погранично-пропускные пункты, международный аэропорт и, конечно, железная дорога. Нам нужны равные условия со всеми регионами России. Только так мы сможем полноценной влиться в общую экономику страны", - добавил глава республики.

Срок реализации индивидуальной программы - с 2020 года по 2024 год, из федерального бюджета на ее реализацию планируется выделение 5 млрд рублей. Предусматривается возможность продления периода реализации программы на 2025-2027 годы.

Теги
Кара-оол, Шолбан ВалерьевичРоссияТыва
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