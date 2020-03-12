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75-летие Победы

В Алтайском крае намерены назначить единовременную выплату для около 130 тыс. детей войны

Планируется, что они получат по 2 тыс. рублей

БАРНАУЛ, 12 марта. /ТАСС/. Жителям Алтайского края, имеющим статус "дети войны", к юбилею Победы в Великой Отечественной войне планируют в этом году впервые предоставить единовременную выплату в 2 тыс. рублей, сообщил в четверг журналистам губернатор региона Виктор Томенко.

Детьми войны считаются те граждане, которые родились с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Губернатор уточнил, что этот статус в Алтайском крае имеют порядка 130 тыс. человек.

"В краевом законе о статусе "дети войны" <...> ряд мер поддержки - внеочередное посещение медицинских учреждений, учреждений социальной защиты, <...> но реальных денежных выплат предусмотрено не было. В 2019 году я дал поручение правительству края еще раз рассмотреть этот вопрос и, изучив практику других регионов, попробовать реализовать в год 75-летия Победы. Правительство рассмотрело предложения - сегодня я внес в Законодательное собрание региона инициативу предусмотреть детям войны <...> единовременную денежную выплату", - сказал Томенко.

По его словам, комитет по социальной политике краевого парламента поддержал эту инициативу. Решение о выплате, которая в этом году составит 2 тыс. рублей на человека из бюджета региона, будет принято на следующей мартовской сессии, работа по выделению средств начнется с апреля.

Как пояснили в пресс-службе правительства региона, такая выплата будет производиться раз в пять лет - в юбилейные годы Победы, каждый раз сумма будет определяться указом губернатора. Такое большое количество людей со статусом "дети войны" - больше, чем в других регионах Сибири, в Алтайском крае связано с тем, что в регион направляли в эвакуацию большое количество сотрудников предприятий, которые вывозили в тыл, полностью эвакуировали детские дома и некоторые школы, также многие приехали после войны поднимать целину.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович75-летие Победы
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