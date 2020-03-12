В Омской области начата проверка после незаконного досмотра грузовиков сотрудниками ГИБДД

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Полицейские начали проверку после информации о незаконной проверке грузовых автомобилей на дорогах Омской области. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, ситуация взята на контроль Главным управлением собственной безопасности ведомства.

"В связи с распространением в ряде СМИ и на интернет-ресурсах материалов о неправомерных действиях сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Омской области по отношению к водителям грузового автотранспорта управлением собственной безопасности УМВД России по Омской области проводится служебная проверка", - сказала она.

По ее словам, по итогам проверки будет дана правовая оценка всем фактам, изложенным в публикациях, а также действиям сотрудников полиции. "В случае подтверждения опубликованной в СМИ и интернете информации виновные должностные лица, в том числе из руководящего состава, курирующие данное направление деятельности, будут привлечены к ответственности. Проведение служебной проверки взято на контроль руководством ГУСБ МВД России", - заключила Волк.

Ранее некоторые региональные СМИ сообщили о том, что сотрудники ГИБДД после остановки грузовых автомобилей в Омской области требовали пропустить их в кабину водителя для досмотра без протокола, после чего они выявляли якобы неисправности и предлагали услуги эвакуатора определенной фирмы.