Глава иркутского кабмина ушел в отставку

ИРКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов подал в отставку, с 16 марта к работе в этой должности приступит Константин Зайцев, ранее возглавлявший региональное управление Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев <…> принял отставку исполняющего обязанности первого заместителя губернатора - председателя правительства Руслана Болотова по собственному желанию. С 16 марта 2020 года исполняющим обязанности председателя правительства назначен Константин Зайцев, руководивший Федеральной налоговой службой по Иркутской области", - сообщает пресс-служба.

В сообщении отмечается, что одна из главных задач, поставленных перед новым руководителем регионального правительства, - реализация национальных проектов.

Врио главы региона также принял отставку исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Владимира Дорофеева. Он назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора. В ранге первого заместителя его сменит мэр Иркутска Дмитрий Бердников, полномочия которого на посту главы города истекают 27 марта. По решению Кобзева Бердников возглавит работу по ликвидации последствий наводнения, от которого летом 2019 года пострадали восемь районов области.

Руслан Болотов с 2015 года был председателем правительства Иркутской области, в декабре 2019 года в связи с отставкой с поста губернатора коммуниста Сергея Левченко был назначен исполняющим обязанности председателя правительства. Дмитрий Бердников стал мэром Иркутска в 2015 году. Константин Зайцев возглавляет региональное управление ФНС с 2012 года. В 1999-2003 и 2007-2011 годах был депутатом Государственной думы.