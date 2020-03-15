Город Дудинка на севере Красноярского края остался без отопления и горячей воды

ТАСС, 15 марта. Город Дудинка, где проживают порядка 21 тыс. человек, на севере Красноярского края остался без теплоснабжения и горячего водоснабжения из-за обрыва на линии электропередачи. Об этом в воскресенье говорится в сообщении мэрии города.

По данным синоптиков, сейчас в Дудинке минус 16 градусов, к вечеру похолодает до минус 21 градуса.

"15 марта в 08:40 [04:40 мск] произошел обрыв на линии электропередачи со стороны Норильска. С целью выявления и устранения аварии на трассу выехали аварийные бригады. В настоящее время в городе прекращена подача горячей воды и отопления", - говорится в сообщении.

Разогреть питание детям можно в кинодосуговом центре "Арктика", переведенном на резервный источник питания. Также на резервные источники питания переведена и котельная.