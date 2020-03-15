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Город Дудинка на севере Красноярского края остался без отопления и горячей воды

Кинодосуговый центр "Арктика" перевели на резервный источник питания, там можно разогреть еду для детей

ТАСС, 15 марта. Город Дудинка, где проживают порядка 21 тыс. человек, на севере Красноярского края остался без теплоснабжения и горячего водоснабжения из-за обрыва на линии электропередачи. Об этом в воскресенье говорится в сообщении мэрии города.

По данным синоптиков, сейчас в Дудинке минус 16 градусов, к вечеру похолодает до минус 21 градуса.

"15 марта в 08:40 [04:40 мск] произошел обрыв на линии электропередачи со стороны Норильска. С целью выявления и устранения аварии на трассу выехали аварийные бригады. В настоящее время в городе прекращена подача горячей воды и отопления", - говорится в сообщении.

Разогреть питание детям можно в кинодосуговом центре "Арктика", переведенном на резервный источник питания. Также на резервные источники питания переведена и котельная.

Теги
РоссияКрасноярский край
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