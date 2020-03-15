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Распространение коронавируса нового типа

Вузы Кузбасса из-за коронавируса переходят на дистанционное обучение

Такая форма обучения продлится до 30 марта

КЕМЕРОВО, 15 марта. /ТАСС/. Вузы Кемеровской области, где зарегистрированы два случая заражения коронавирусом нового типа, с 16 марта переходят на дистанционное обучение. Об этом говорится в сообщениях учебных заведений.

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"В период с 16 по 30 марта 2020 года реализация образовательных программ всех уровней будет проводиться в дистанционной форме, лабораторные работы будут проведены в апреле-мае. Все культурно-массовые мероприятия переносятся на более поздние сроки", - сообщается на сайте Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ).

О переходе на дистанционное обучение в своих официальных аккаунтах в социальных сетях сообщил также Кемеровский государственный университет (КемГУ).

КемГУ и КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева являются наиболее крупными учреждениями высшего образования в регионе, в них обучаются порядка 40% из более чем 50 тыс. студентов Кузбасса. КузГТУ имеет четыре филиала - в Новокузнецке, Прокопьевске, Белове и Междуреченске. Филиалы КемГУ расположены в Белове и Новокузнецке.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 59 случаев заражения.

Теги
РоссияКемеровская областьРаспространение коронавируса нового типа
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