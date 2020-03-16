Суд обязал иркутские власти восстановить леса на территории двух заказников

ИРКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Суд в Иркутской области удовлетворил иск природоохранной прокуратуры с требованием восстановить леса в двух государственных заказниках. Об этом в понедельник сообщается на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"В суде завершено рассмотрение дела по иску к Министерству лесного комплекса Иркутской области о принятии мер к лесовосстановлению в государственных природных заказниках "Лебединые озера" ("Окунайский") и "Туколонь". Как установлено прокуратурой, в 2015-2019 годы в результате пожаров и проведения незаконной сплошной санитарной рубки на данных особо охраняемых природных территориях пострадало 88750 куб. м. лесов на площади 4786,1 га. Судом иск прокурора удовлетворен", - сообщает пресс-служба.

Прокуратура обратилась в суд в связи с тем, что органы лесного хозяйства сами не принимали мер по восстановлению лесов. В ходе судебного заседания министерство согласилось с требованиями прокурора.

В марте 2018 года правоохранительные органы обнаружили незаконные вырубки ценной древесины в заказнике "Туколонь" на площади 120 га. По версии следствия, ущерб составил около 748 млн рублей. По уголовному делу в качестве обвиняемого проходит экс-министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда, который, как полагают следователи, не принял мер к расторжению незаконно заключенных договоров на проведение сплошных санитарных вырубок в заказнике.

Государственные заказники регионального значения "Туколонь" и "Лебединые озера" находятся в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Они созданы для сохранения уникальных природных комплексов и представителей животного мира. На территории заказника "Лебединые озера" обитает около 20 видов птиц и млекопитающих, внесенных в Красные книги РФ и Иркутской области. В Туколони находятся места массовой зимовки копытных, там обитают такие редкие виды птиц, как серый журавль, черный аист, клоктун, сапсан.