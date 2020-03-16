{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд обязал иркутские власти восстановить леса на территории двух заказников

Речь идет о заказниках "Лебединые озера" ("Окунайский") и "Туколонь"

ИРКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Суд в Иркутской области удовлетворил иск природоохранной прокуратуры с требованием восстановить леса в двух государственных заказниках. Об этом в понедельник сообщается на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"В суде завершено рассмотрение дела по иску к Министерству лесного комплекса Иркутской области о принятии мер к лесовосстановлению в государственных природных заказниках "Лебединые озера" ("Окунайский") и "Туколонь". Как установлено прокуратурой, в 2015-2019 годы в результате пожаров и проведения незаконной сплошной санитарной рубки на данных особо охраняемых природных территориях пострадало 88750 куб. м. лесов на площади 4786,1 га. Судом иск прокурора удовлетворен", - сообщает пресс-служба.

Прокуратура обратилась в суд в связи с тем, что органы лесного хозяйства сами не принимали мер по восстановлению лесов. В ходе судебного заседания министерство согласилось с требованиями прокурора.

В марте 2018 года правоохранительные органы обнаружили незаконные вырубки ценной древесины в заказнике "Туколонь" на площади 120 га. По версии следствия, ущерб составил около 748 млн рублей. По уголовному делу в качестве обвиняемого проходит экс-министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда, который, как полагают следователи, не принял мер к расторжению незаконно заключенных договоров на проведение сплошных санитарных вырубок в заказнике.

Государственные заказники регионального значения "Туколонь" и "Лебединые озера" находятся в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Они созданы для сохранения уникальных природных комплексов и представителей животного мира. На территории заказника "Лебединые озера" обитает около 20 видов птиц и млекопитающих, внесенных в Красные книги РФ и Иркутской области. В Туколони находятся места массовой зимовки копытных, там обитают такие редкие виды птиц, как серый журавль, черный аист, клоктун, сапсан.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Новосибирской области отменили выставки "Технопром" и "Транспорт Сибири"
Также из-за коронавируса не будет проходить форум "Учсиб"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС