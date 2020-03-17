Дума Иркутска приняла досрочную отставку мэра Дмитрия Бердникова

ИРКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Депутаты думы Иркутска на заседании во вторник приняли досрочную отставку мэра Дмитрия Бердникова, который переходит на должность исполняющего обязанности первого заместителя губернатора региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городского парламента.

"Дума Иркутска приняла отставку Дмитрия Бердникова. Как говорится в заявлении, поступившем в аппарат думы, Дмитрий Бердников освобождает должность мэра по собственному желанию в связи с предложением занять должность исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области", - сообщает пресс-служба.

Обязанности главы муниципального образования до избрания нового мэра будет исполнять председатель думы города Дмитрий Ружников.

На заседании представили нового вице-мэра Иркутска. Им стал бывший председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. До момента избрания мэра он также будет исполнять обязанности главы администрации Иркутска.

Бердников был мэром Иркутска с 2015 года, его полномочия истекали 27 марта 2020 года. Болотов с 2015 года был председателем правительства Иркутской области, в декабре 2019 года в связи с отставкой с поста губернатора коммуниста Сергея Левченко был назначен исполняющим обязанности председателя правительства. 13 марта стало известно о его отставке.