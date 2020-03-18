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Распространение коронавируса нового типа

Томские власти рассказали о состоянии местного жителя, заразившегося коронавирусом

Замгубернатора региона Иван Деев сообщил, что мужчина находится в больнице и чувствует себя удовлетворительно

ТОМСК, 18 марта. /ТАСС/. Житель Томска, у которого в среду подтверждено заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа, находится в больнице и получает необходимую помощь. Он чувствует себя удовлетворительно, сообщил журналистам в среду замгубернатора региона Иван Деев.

"Мы получили информацию из лаборатории, у нас есть пациент, <…> у которого подтверждена коронавирусная инфекция, Пациент госпитализирован, он находится в стационаре. Человек получает соответствующую фармтерапию, в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ и Роспотребнадзора. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное", - сказал Деев.

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Ранее в администрации региона сообщили, что в регионе диагностирован коронавирус у человека, вернувшегося из Италии. В Томской области введен режим повышенной готовности.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Теги
РоссияТомская областьРаспространение коронавируса нового типа
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