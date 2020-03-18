Томские власти рассказали о состоянии местного жителя, заразившегося коронавирусом

ТОМСК, 18 марта. /ТАСС/. Житель Томска, у которого в среду подтверждено заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа, находится в больнице и получает необходимую помощь. Он чувствует себя удовлетворительно, сообщил журналистам в среду замгубернатора региона Иван Деев.

"Мы получили информацию из лаборатории, у нас есть пациент, <…> у которого подтверждена коронавирусная инфекция, Пациент госпитализирован, он находится в стационаре. Человек получает соответствующую фармтерапию, в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ и Роспотребнадзора. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное", - сказал Деев.