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Инвестпроект по замене городского транспорта реализуют в Новокузнецке при поддержке ВЭБ.РФ

Общий объем финансирования составит порядка 12 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 19 марта. /ТАСС/. Группа ВЭБ.РФ поддержит инвестиционный проект по модернизации системы пассажирских перевозок в Новокузнецке, который предусматривает замену старого пассажирского транспорта в моногороде на новые экологичные автобусы. Проект стартует уже в ближайшие месяцы и в перспективе может быть тиражирован на другие моногорода Кузбасса, сообщила ТАСС генеральный директор Фонда развития моногородов, зампредседателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

"Это совместный проект ВЭБ.РФ, Фонда развития моногородов, региона и города, он должен быть запущен уже в апреле-мае. Для Новокузнецка это будет огромный прорыв, потому что транспорт изношен. Это будет не только покупка новых автобусов, но и в целом изменение системы управления городским транспортом. Мы запустим проект в Новокузнецке, посмотрим, как это работает, и потом как готовое решение [применим] в Междуреченске и в Прокопьевске", - сказала Макиева.

Благодаря поддержке группы ВЭБ.РФ транспортные компании моногорода смогут приобрести новые автобусы в лизинг по льготной ставке, что существенно отразится на размере платежей. Общий объем финансирования проекта составит около 12 млрд рублей, сообщил ТАСС заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор "ВЭБ-лизинг" Артем Довлатов.

"На первом этапе приоритет планируется отдать автобусам на газомоторном топливе, затем включить в проект модернизацию электротранспорта, что должно положительно сказаться на экологии промышленно-металлургического Новокузнецка. Также в рамках проекта будет пересмотрена и городская маршрутная сеть, чтобы избежать дублирования маршрутов и направить дополнительные единицы транспорта туда, где отмечается высокий пассажиропоток", - пояснил Довлатов.

Власти Кузбасса ранее неоднократно заявляли о высокой степени износа городского пассажирского транспорта, которая составляет порядка 90%. Большая часть машин не подлежит ремонту и нуждается в замене, но у самих муниципалитетов недостаточно средств для приобретения нового общественного транспорта. Автопарк трамваев, автобусов и троллейбусов в области насчитывает почти 1,7 тыс. единиц, с 2019 по 2021 год в регион поступят более 800 автобусов, приобретенных за счет средств областного бюджета.

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РоссияКемеровская область
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