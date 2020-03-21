Водитель пассажирского автобуса в Иркутской области уснул за рулем и съехал с дороги

ИРКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Междугородный автобус с 40 пассажирами утром в субботу съехал с дороги в лесной массив в Иркутской области, пострадал водитель. По предварительным данным, мужчина уснул за рулем, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

"Дорожный инцидент произошел сегодня около 05:00 (01:00 мск). По предварительным данным, водитель уснул за рулем и допустил съезд транспортного средства с проезжей части в лесной массив. Никто из пассажиров не пострадал, 50-летний водитель получил травмы и был доставлен в больницу", - говорится в сообщении ведомства.

Рейсовый автобус следовал по маршруту Железногорск-Илимский - Иркутск. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Будет проверено техническое состояние автобуса, дорожные условия и иные обстоятельства, которые могли привести к аварии.