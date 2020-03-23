Ученые прогнозируют начало лесных пожаров в Красноярском крае в апреле

КРАСНОЯРСК, 23 марта. /ТАСС/. Лесные пожары в Красноярском крае из-за теплой весны и малоснежной зимы могут начаться в апреле. Об этом говорится в сообщении научно-технического центра "Космические решения".

Лесные пожары в Красноярском крае достигли пика в конце июля - начале августа 2019 года, когда площадь горящей тайги превысила 1,1 млн га. Для борьбы с ними в регион была направлена авиагруппировка Минобороны из 10 самолетов Ил-76. В крае вводился режим ЧС.

"Специалисты компании также спрогнозировали, что лесные пожары начнутся в Красноярском крае в начале апреля. Причина - аномально теплая весна и небольшое количество снега. Причем есть вероятность перехода степных пожаров в лесные, когда огонь от палов перекидывается на деревья", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС технический директор центра Алексей Борисевич, из-за теплой погоды, которая фиксируется сейчас в регионе, лесные пожары могут начаться на две недели раньше чем традиционно.

"Космические решения" специализируются на высокоточном мониторинге лесных пожаров из космоса. В Красноярске действует круглосуточный центр мониторинга для отслеживания динамики пожаров с помощью снимков из космоса.