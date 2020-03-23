{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ученые прогнозируют начало лесных пожаров в Красноярском крае в апреле

В сообщении научно-технического центра "Космические решения" говорится, что это может произойти из-за аномально теплой весны и малоснежной зимы

КРАСНОЯРСК, 23 марта. /ТАСС/. Лесные пожары в Красноярском крае из-за теплой весны и малоснежной зимы могут начаться в апреле. Об этом говорится в сообщении научно-технического центра "Космические решения".

Лесные пожары в Красноярском крае достигли пика в конце июля - начале августа 2019 года, когда площадь горящей тайги превысила 1,1 млн га. Для борьбы с ними в регион была направлена авиагруппировка Минобороны из 10 самолетов Ил-76. В крае вводился режим ЧС.

"Специалисты компании также спрогнозировали, что лесные пожары начнутся в Красноярском крае в начале апреля. Причина - аномально теплая весна и небольшое количество снега. Причем есть вероятность перехода степных пожаров в лесные, когда огонь от палов перекидывается на деревья", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС технический директор центра Алексей Борисевич, из-за теплой погоды, которая фиксируется сейчас в регионе, лесные пожары могут начаться на две недели раньше чем традиционно.

"Космические решения" специализируются на высокоточном мониторинге лесных пожаров из космоса. В Красноярске действует круглосуточный центр мониторинга для отслеживания динамики пожаров с помощью снимков из космоса.

Теги
РоссияЛесные пожары в СибириЛесные пожары в РоссииКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Сибирские школы решили не продлевать каникулы и перейти на дистанционное обучение
Минпросвещения РФ ранее сообщило, что недельные каникулы будут продлены до 12 апреля, однако регионы и учебные заведения могут принять решение о дистанционном обучении
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС