"Газэнергострой" стал новым оператором ликвидации отходов Байкальского ЦБК

ИРКУТСК, 23 марта. /ТАСС/. Корпорация "Газэнергострой" получила подряд на ликвидацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области, став оператором работ вместо холдинга Росгеология, затянувшего процесс рекультивации промплощадки. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Газэнергострой" - третий по счету оператор промплощадки БЦБК с момента закрытия предприятия в 2013 году. До него проект пытались реализовать "ВЭБ Инжиниринг" и Росгеология, также предлагавшие различные технологии для переработки 6,5 млн тонн токсичных отходов, хранящихся на картах-накопителях на берегу Байкала.

"Определить общество с ограниченной ответственностью "Газэнергострой - экологические технологии" единственным исполнителем осуществляемых правительством Иркутской области закупок в отношении работ, связанных с подготовкой проекта по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности открытого акционерного общества "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат"; работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности открытого акционерного общества "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат", - говорится в документе.

Государственный контракт с новым оператором на разработку проекта ликвидации отходов заключается до 31 января 2022 года, контракт на саму ликвидацию - до 31 января 2024 года.

План нового оператора

Президент "Газэнергостроя" Сергей Чернин в январе сообщал ТАСС, что из токсичного шлам-лигнина планируется сделать безопасный продукт, который можно будет использовать в дорожном строительстве или для рекультивации промышленных полигонов. Надшламовые воды в картах компания планирует очистить, а накопители, в которых нет токсичного шлам-лигнина