В Красноярском крае издали справочник о северянах, участниках Великой Отечественной войны

КРАСНОЯРСК, 23 марта. /ТАСС/. Электронный справочник о жителях Таймыра и Норильска, участниках Великой Отечественной войны, подготовили в Красноярском крае к 75-летию Победы. В него вошли более 5 тыс. фамилий, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе мэрии Дудинки.

"В библиографическом справочнике "Таймыр. Имена Победы" 5,4 тыс. имен. Работа велась в течение 2019 года", - сообщили в администрации города.

В уникальное издание вошла информация об участниках войны, родившихся на таймырской земле, призванных в армию из арктических поселков, из Дудинки и Норильска, а также живших здесь после войны. Над справочником работали сотрудники Дудинской централизованной библиотечной системы.

Таймыр - единственная территория за Уралом, где был бой с гитлеровскими частями. В августе 1942 года защитники порта Диксон отбили атаку германского тяжелого крейсера "Адмирал Шеер", тем самым сорвав планы гитлеровского командования нарушить советское судоходство по Северному морскому пути.

В Красноярском крае было сформировано около 50 воинских соединений и подразделений, принимавших участие в Великой Отечественной войне, от стрелковых дивизий и авиаполков до батальонов связи и отдельных автомобильных рот. Наиболее известные из них - 17-я гвардейская, 309-я стрелковые дивизии, 78-я добровольческая бригада. Под Ленинградом сражались 374-я, 378-я и 382-я стрелковые дивизии. В 1941 году погибла кадровая довоенная 91-я стрелковая дивизия, в 1942 году - 228-я и 301-я дивизии, формировавшиеся на территории региона.