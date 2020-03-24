Бывших членов омского правительства осудили за злоупотребление полномочиями

ОМСК, 24 марта. /ТАСС/. Омский суд приговорил к реальным срокам бывшего заместителя председателя правительства Омской области Станислава Гребенщикова и бывшего министра строительства региона Богдана Масана, их действия при реконструкции исторического здания страхового общества "Саламандра", где осенью 2019 года открылся культурный центр "Эрмитаж-Сибирь", нанесли бюджету ущерб в размере более 14 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда Омска.

"Гребенщикову назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 2 года, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима. Масану назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 2 года, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Бывшие замминистра строительства Омской области Евгений Скрудзин и замдиректора казенного учреждения "Омскоблстройзаказчик" Ольга Хорзова, которые также обвинялись в злоупотреблении служебными полномочиями, приговорены к условному заключению на 2 и 1,5 года соответственно.

По данным следствия, в 2015 году осужденные, действуя группой по предварительному сговору, организовали перечисление более 14 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на реконструкцию исторического здания страхового общества "Саламандра". При этом чиновники знали, что эта организация не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед госзаказчиком по ранее выплаченным авансам. Впоследствии подрядчик обанкротился, не вернув полученные средства, что привело к срыву сроков реконструкции. Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ.

О реконструкции центра "Эрмитаж-Сибирь"

Центр "Эрмитаж-Сибирь" разместился в новом корпусе Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, под который выделено историческое здание страхового общества "Саламандра" начала XX века. Помимо проведения выставок, в центре "Эрмитаж-Сибирь" музейных работников Сибири знакомят с уникальными практиками Эрмитажа по организации выставочной деятельности, реставрации, музейной педагогики и безопасности.

Соглашение между правительством Омской области и Государственным Эрмитажем о создании в Омске культурно-образовательного центра "Эрмитаж-Сибирь" было заключено 5 декабря 2013 года. Работы по реконструкции здания, которые были необходимы для открытия центра, велись с 2015 года. Их общая стоимость составила почти 272 млн рублей, из которых 159,76 млн рублей были выделены из регионального бюджета, 112,21 млн рублей - из федерального. Реконструкция здания была проведена в рамках федеральной программы "Развитие культуры и туризма", открытие центра было приурочено к Форуму межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, который прошел в Омске 6-7 ноября 2019 года.