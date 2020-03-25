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Распространение коронавируса нового типа

Группа томских дайверов, застрявшая в Египте из-за коронавируса, вернулась в Россию

Еще одна группа вернется в Россию в среду

ТОМСК, 25 марта. /ТАСС/. Большинство дайверов томского клуба Ultra Dive, которые на прошлой неделе не смогли вернуться в Россию из Египта из-за ограничения авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, вечером во вторник прилетели в Москву, сообщил ТАСС один из членов клуба Владимир Копасов.

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15 дайверов из Томска, которые около недели провели в открытом море на яхте без связи, не смогли вылететь из Египта из-за отмены их рейса турецкой авиакомпанией Pegasus. Они обратились в российское консульство и были включены в список нуждающихся в содействии вывозу, однако не получили информации о вывозе и нашли возможность выбраться из Египта самостоятельно. По данным консульского отдела посольства РФ в Египте, сейчас в стране находится около 2 тыс. россиян.

"Да [долетели до Москвы]. Мы сами [выбрались], окольными путями. Через Могилев, Минск в Москву", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до столицы добрались 10 человек, вторая группа, которой не хватило билетов, прибудет в среду. В ближайшие несколько часов вернувшихся на родину ждет рейс в Томск.

В рамках борьбы с распространением инфекции по решению властей Египта с полудня (13:00 мск) 19 марта было приостановлено авиасообщение с другими странами. В туристических зонах отелям и другим связанным с туризмом объектам предписано провести дезинфекцию, а все занятые в этой сфере египтяне должны пройти 14-дневный карантин, во вторник в стране введен комендантский час. К настоящему моменту от осложнений, вызванных новым коронавирусом, в Египте умерли 19 человек, в том числе несколько иностранных граждан и два генерала армии, задействованные в мерах по борьбе с заболеванием. Общее число заразившихся достигло 366, выздоровел 41 человек.

Теги
ЕгипетРоссияТомская областьРаспространение коронавируса нового типа
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