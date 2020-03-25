В иркутском заказнике "Тофаларский" резко сократилась численность животных

ИРКУТСК, 25 марта. /ТАСС/. Специалисты фиксируют серьезное сокращение численности животных, в том числе ценного соболя, в природном заказнике "Тофаларский", расположенном в труднодоступной части Восточного Саяна в Иркутской области. По сравнению с 2019 годом численность соболя сократилась в два раза, с 2016-м - в три, сообщила в среду журналистам сотрудник научного отдела управляющего заказником учреждения "Заповедное Прибайкалье" Татьяна Десятова.

"Тревогу вызывают результаты учета численности животных в заказнике "Тофаларский". Изюбр, лось и кабарга в последние годы стали малочисленны, наблюдаем значительное снижение численности по всем учитываемым видам, в том числе пушным, но если для белки и зайца такие колебания возможны, то для соболя нет. Численность соболя должна оставаться стабильной при отсутствии охоты и налаженной охране, но в заказнике она уменьшилась в два раза по сравнению с 2019 годом и в три раза по сравнению с 2016-м", - сказала Десятова.

Сокращение численности животных показали итоги зимнего учета 2020 года. Причины специалистам пока неизвестны. Чтобы их установить, следующей зимой сотрудники "Заповедного Прибайкалья" проведут специальные наблюдения. "Будем делать анализ температуры, глубины снежного покрова за эти годы, было ли там половодье в эти годы. Также будет необходим выезд на место", - пояснила Десятова.

По ее словам, причины сокращения численности могут быть разными, вплоть до ошибок тех работников, которые проводили учет. Однако не исключены климатические факторы и естественные процессы.

Государственный природный заказник федерального значения "Тофаларский" был создан в 1971 году, но его территория охранялась и до этого, так как была частью Саянского заповедника, который существовал в 1939-1951 годах. Площадь Тофаларского заказника - 132,7 тыс. га, он расположен в труднодоступной части Восточного Саяна, в горной местности Тофалария. На его территории обитают росомаха, рысь, волк, кабарга, лось, изюбр, северный олень, белка, заяц-беляк, соболь.