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Заксобрание Красноярского края согласовало нового прокурора региона

Роман Тютиник ранее возглавлял прокуратуру Калмыкии

КРАСНОЯРСК, 26 марта. /ТАСС/. Законодательное собрание Красноярского края согласовало кандидатуру нового прокурора региона Романа Тютиника, ранее возглавлявшего прокуратуру Калмыкии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с сессии Законодательного собрания региона.

Прокурор Красноярского края Михаил Савчин, возглавлявший ведомство с 2012 года, подал в отставку в феврале 2020 года. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, отставка произошла после смены руководства Генпрокуратуры РФ и скандала, связанного с задержанием и.о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева в декабре прошлого года.

Тютиник родился в 1977 году. Работает в органах прокуратуры с 1999 года. В 2018 году был назначен на должность прокурора Калмыкии.

Теги
РоссияКрасноярский край
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