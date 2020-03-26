Депутаты на Алтае приняли закон о единовременной выплате для около 130 тыс. детей войны

БАРНАУЛ, 26 марта. /ТАСС/. Жителям Алтайского края, имеющим статус "дети войны", к юбилею Победы в Великой Отечественной войне в этом году впервые планируется предоставить единовременную выплату в 2 тыс. рублей. Такой закон во втором, окончательном чтении на сессии в четверг приняли депутаты регионального заксобрания, сообщает корреспондент ТАСС из парламентского центра края.

Детьми войны считаются те граждане, которые родились с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Этот статус в Алтайском крае имеют порядка 130 тыс. человек. Такое большое количество людей со статусом "дети войны" в регионе - больше, чем в других регионах Сибири - в Алтайском крае связано с эвакуацией большого количества сотрудников предприятий, которые вывозили в тыл. В регион полностью эвакуировали детские дома и некоторые школы, многие приехали после войны поднимать целину. Законопроект о единовременной выплате был разработан по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

"Согласно закону о детях войны, к юбилеям Победы, таким как 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в этом году, будет предоставляться единовременная денежная выплата всем гражданам, кто относится к этой категории. <...> Выплата будет устанавливаться указом губернатора, а порядок выплат - положением Министерства социальной защиты региона. Сумма выплаты будет составлять 2 тыс. рублей на человека", - пояснила журналистам председатель комитета по социальной политике Алтайского краевого заксобрания Татьяна Ильюченко.

По ее словам, из бюджета региона на выплаты предусматривается порядка 260 млн рублей. Депутат пояснила, что статус дети войны из 130 тыс. человек, родившихся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, оформлен официально у 103 тыс. человек. Остальные 27 тысяч могут получить статус в течение всего 2020 года - выплаты будут предоставляться до конца декабря 2020 года. По словам заместителя министра соцзащиты региона Александра Репина, выплата будет предоставляться независимо от наличия других льгот. Он пояснил, что в условиях нынешней эпидемиологической ситуации предлагается обращаться по получению статуса "дети войны" не самим гражданами пожилого возраста, а их законными представителями, соцработниками, которые обслуживают этих граждан.