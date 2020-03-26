В Туве назначен временный региональный оператор по вывозу мусора

ТАСС, 26 марта. МУП "Благоустройство" назначено временным региональным оператором по вывозу мусора в Туве, сейчас предприятие разворачивает работу в Кызыле, сообщил в четверг ТАСС советник главы Тувы Евгений Овсянников.

Работающий в республике регоператор "СТ-ТБО" 17 марта направил уведомление о приостановке оказания услуг по вывозу отходов в Кызыле, а 20 марта в городе был введен режим ЧС.

"[Временный] регоператор сейчас начинает свою работу в городе Кызыле", - сказал Овсянников, подчеркнув, что в случае необходимости его силы будут задействованы и по всем остальным муниципалитетам Тувы.

Как уточнили в Минстрое Тувы, МУП "Благоустройство" - единственная организация в регионе, удовлетворяющая требованиям федерального и регионального законов "Об отходах производства и потребления".

Овсянников также сообщил агентству, что заключенное в 2018 году соглашение "СТ-ТБО" об уборке власти намерены расторгнуть через суд. По данным регионального Министерства строительства, исковое заявление уже подготовлено.

Ранее по поручению главы Минприроды Дмитрия Кобылкина "Российский экологический оператор" (РЭО) создал оперативный штаб для экстренного реагирования на ситуации с регоператорами. Пристальное внимание РЭО направлено на компании группы риска - это 17 региональных операторов, испытывающих финансовые трудности в 10 регионах. Ассоциация компаний по обращению с отходами "Чистая страна" 23 марта обратилась к российским властям с просьбой о финансовой поддержке в связи с плохой собираемостью платежей за вывоз отходов и риском банкротства отдельных региональных операторов. Глава Минприроды поручил до конца недели представить им меры господдержки.