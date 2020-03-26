Депутаты в изоляции и отсутствие дефицита. Как Сибирь противостоит коронавирусу

В четверг в регионах Сибири прошли сессии региональных парламентов. Отменять их депутаты не стали, однако в связи с необходимостью собрать большое число людей в одном месте в зданиях, где проходили заседания, были введены дополнительные меры предосторожности. На входе в Законодательное собрание Красноярского края специалисты ФМБА измеряли температуру у всех пришедших на сессию, всем обрабатывали руки антисептиком. Для присутствующей прессы подготовили не один, как обычно, а сразу два пресс-центра - во избежание большого скопления людей в одном помещении, передает корреспондент ТАСС.

В Сибири зарегистрировано уже 20 случаев заболевания COVID-19: восемь в Красноярском крае, пять в Новосибирской области, три на Кузбассе, по два в Хакасии и Томской области. Все больные находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, угрозы их жизни нет. Четверо заболевших уже выписались из медицинских учреждений. В четверг в социальных сетях в ряде регионов вновь начали появляться сообщения о том, что запасов продовольствия не хватает, полки супермаркетов пусты или опустеют в ближайшее время.

ТАСС, 26 марта. Власти регионов Сибири в условиях борьбы с коронавирусом подсчитали запасы продуктов и уверяют, что их хватит на длительное время, а лидеры пищевой промышленности округа готовы доставлять продовольствие и в другие регионы, сообщили ТАСС в правительствах субъектов. Одновременно в ряде регионов в четверг проходят сессии местных парламентов, на которых применяются серьезные меры санитарной защиты, в чем убедились корреспонденты ТАСС.

Заседание городской думы Иркутска в четверг прошло в ограниченном режиме - в зале присутствовали только депутаты и докладчики, остальные, в том числе журналисты, могли следить за ходом обсуждения по онлайн-трансляции. Ограничили доступ журналистам в зал сессий и в Омской области.

"Журналисты все будут находиться в отдельном кабинете, [где расположен экран с трансляцией заседания]. В этом случае мы впишемся в эти параметры [не более 50 человек в одном помещении]", - рассказал ТАСС руководитель пресс-центра омского Заксобрания Анатолий Секретов.

Часть депутатов региональных парламентов была вынуждена перейти на самоизоляцию после заграничных поездок. Спикер думы Томской области Оксана Козловская сообщила, что из-за карантина на сессию не смогли прийти четыре депутата. В изоляции они пробудут еще от недели до двух. Пришедшие же на сессию прошли обработку под бактерицидной лампой и измерили температуру.

"В Законодательном собрании Новосибирской области временно ограничиваются личные приемы граждан, их частота будет уменьшена. Мы отменяем выездные совещания и командировки. Мы просим наших возрастных депутатов принимать меры предосторожности, следить за своим состоянием и по возможности ограничить посещение парламента. Масочный режим пока не вводится", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Заксобрания, уточнив, что сейчас решается вопрос о переводе сотрудников на дистанционную работу.

Запасы провианта

На фоне продолжающих появляться в соцсетях сообщений о нехватке продовольствия практически во всех регионах округа власти проверили наличие запасов продуктов питания и пояснили, что поводов для беспокойства нет. Например, Омская область, один из лидеров по АПК в Сибири, полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, рассказали ТАСС в региональном Минсельхозе. В магазинах доля региональной продукции по основным товарам составляет от 60 до 99%.

Как пояснил ТАСС начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков, пиковая нагрузка, в которой сейчас работают производители продуктов из-за повышенного спроса, не слишком хорошо сказывается на экономике предприятий - им нужно покупать больше сырья. На данный момент мощности предприятий региона, который является одним из российских лидеров пищевой отрасли, загружены целиком.

"Мы сегодня до 85% готовой продукции - макарон, круп, муки - вывозим за пределы региона, фактически мы регион профицитный, донор для других регионов, мы готовы поставлять, исходя из запросов покупателей, нашу продукцию. Законсервированных мощностей у нас нет", - пояснил Большаков.

Помогать другим регионам готова и Новосибирская область, где также хорошо развита сфера АПК и пищевая промышленность. "Основное профицитное направление по крупе в регионе - это гречка ядрица, и здесь мы не только закрываем свои потребности, но и вывозим эту крупу. Выработка составляет в пределах 1,5 тыс. тонн в месяц, и где-то половина этой крупы будет поставляться за пределы региона", - сообщил журналистам министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.