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Новосибирские муниципалитеты признали ограниченно готовыми к паводковому сезону

Некоторые гидротехнические сооружения в регионе не имеют документов, подтверждающих их безопасность

НОВОСИБИРСК, 27 марта. /ТАСС/. Муниципалитеты Новосибирской области признаны ограниченно готовым к паводковому сезону, поскольку гидротехнические сооружения в регионе не имеют документов, подтверждающих их безопасность, сообщил журналистам в пятницу министр экологии и природных ресурсов Новосибирской области Андрей Даниленко.

Как ранее сообщал полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, весной 2020 года на территории округа ожидается сложная обстановка при прохождении половодья. В зоне подтопления могут оказаться 700 населенных пунктов, где постоянно проживают 180 тыс. человек, а учитывая владельцев садово-дачных участков - около 1 млн человек. Меняйло также отметил, что в Республике Алтай, Тыве, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях общий объем лежащего снега превышает норму в два и более раза. Как сообщал начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, первая волна паводка в Новосибирской области, где в зону подтопления могут попасть 4 тыс. домов в 17 населенных пунктах, ожидается в конце апреля.

"В настоящее время практически все муниципальные образования признаны ограниченно готовыми, поскольку на гидротехнические сооружения у нас в ряде случаев просто отсутствует документ, но их техническое состояние не вызывает острого беспокойства. Гидротехнические сооружения внешне по комиссионному обследованию нареканий не вызывают, вода из них сброшена", - сказал Даниленко.

По его словам, почти все такие сооружения, которые могут создавать угрозу жизни людей, такие как новосибирская ГЭС, находятся под постоянным контролем. Всего 58 таких объектов находятся в собственности муниципалитетов, еще 14 сооружений не имеют собственников, но они находятся далеко от населенных пунктов и опасности не представляют.

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), синоптики, проведя экспедицию на Семинский перевал в Республике Алтай, обнаружили, что количество снега в горах в полтора-два раза превышает норму. Его таяние может привести ко второй волне половодья в Западной Сибири.

Теги
РоссияНовосибирская область
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