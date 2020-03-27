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Распространение коронавируса нового типа

Первая в Томской области заразившаяся коронавирусом вылечилась и выписана из больницы

В регионе под наблюдением специалистов остается еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией

ТОМСК, 27 марта. /ТАСС/. Жительница Томской области, у которой первой в регионе было подтверждено заражение коронавирусом нового типа, была выписана из больницы спустя десять дней после госпитализации, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

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"Сегодня, 27 марта, из инфекционного отделения горбольницы № 3 была выписана первая пациентка, заболевшая новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Двукратные ПЦР-тесты, проведенные по результатам лечения, показали отрицательный результат", - говорится в сообщении.

В настоящее время под наблюдением специалистов остается еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Он прибыл из Европы. Диагноз молодому человеку поставили в четверг, 26 марта, после прохождения теста. Сейчас он находится на самоизоляции дома, так как симптомов заболевания не имеет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, двое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияТомская областьРаспространение коронавируса нового типа
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