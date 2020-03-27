Три человека погибли в ДТП в Туве

КРАСНОЯРСК, 27 марта. /ТАСС/. Три человека погибли в ДТП в Кызыле, еще пятеро пострадали. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Туве.

Информация о ДТП поступила в полицию в 15:15 (11:15 мск). По предварительным данным, на улице Калинина автомобиль Toyota Platz выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗ-21029.

"На месте погибли трое, еще пятеро доставлены в Республиканскую больницу №1. Детей нет среди участников ДТП", - сообщили в МВД.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции в составе следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства ДТП.