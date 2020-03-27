{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли в ДТП в Туве

Еще пятеро пострадали
Описание
© Пресс-служба ГУ МВД России по Республике Тыва

КРАСНОЯРСК, 27 марта. /ТАСС/. Три человека погибли в ДТП в Кызыле, еще пятеро пострадали. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Туве.

Информация о ДТП поступила в полицию в 15:15 (11:15 мск). По предварительным данным, на улице Калинина автомобиль Toyota Platz выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗ-21029.

"На месте погибли трое, еще пятеро доставлены в Республиканскую больницу №1. Детей нет среди участников ДТП", - сообщили в МВД.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции в составе следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Теги
РоссияТыва
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Губернаторам рекомендовано сократить поездки из-за коронавируса
Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что будет до 29 марта включительно соблюдать режим самоизоляции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС