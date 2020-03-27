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Распространение коронавируса нового типа

Новосибирские спортсмены не могут вернуться из Киргизии из-за отмены рейсов

Группа спортсменов состоит из 42 человек

НОВОСИБИРСК, 27 марта. /ТАСС/. Спортсмены из Новосибирска не могут вылететь из Киргизии из-за отмены авиаперелетов между двумя странами в связи с коронавирусом, сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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"Из текущих вопросов на особом контроле ситуация группы спортсменов, в том числе несовершеннолетних. Всего 42 человека, дети и взрослые находятся в Киргизии. Не смогли вылететь в связи с отменой рейсовых маршрутов", - сказал Травников.

По его словам, ситуация находится под контролем, угрозы для детей и взрослых нет. Они прибывают в нормальных условиях, обеспечены питанием. В настоящее время власти региона вместе с правительством РФ определяют порядок того, как спортсмены вернутся домой. Среди этих спортсменов - представители команд региона по плаванию и легкой атлетике.

 

Теги
КиргизияРоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьРаспространение коронавируса нового типа
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