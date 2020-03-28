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Красноярские депутаты просят Госдуму разрешить онлайн-сессии региональных парламентов

Как сообщил первый вице-спикер краевого парламента Сергей Попов, проводить дистанционные сессии планируется с использованием платформы "Енисей-видеомост"

КРАСНОЯРСК, 28 марта. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Красноярского края обратились в Госдуму с просьбой предусмотреть в федеральном законодательстве возможность проведения сессий региональных парламентов в дистанционном режиме в периоды повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил ТАСС первый вице-спикер краевого парламента Сергей Попов.

"Мы внесли изменения в регламент (краевого парламента - прим. ТАСС), но, если напрямую трактовать федеральное законодательство, такой возможности (проводить дистанционные сессии) пока нет, поэтому мы обратились в Госдуму предусмотреть в режиме повышенной готовности и чрезвычайной ситуации проводить такие сессии", - сказал Попов.

По его словам, проводить дистанционные сессии планируется с использованием платформы "Енисей-видеомост", созданной к зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. Она способна в режиме видеоконференции работать со 100 пользователями, подключенными через мобильные устройства или компьютер. Решение о проведении сессии в таком режиме будет принимать председатель заксобрания края при ухудшении эпидемиологической обстановки.

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РоссияКрасноярский крайРаспространение коронавируса нового типа
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