В Красноярском крае ликвидировали первый лесной пожар

КРАСНОЯРСК, 28 марта. /ТАСС/. В Красноярском крае сотрудники пожарно-химической станции ликвидировали первый лесной пожар в регионе. Об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

"В Минусинском районе ликвидирован первый лесной пожар. Очаг возгорания на площади 0,3 га обнаружили сотрудники пожарно-химической станции в ходе наземного патрулирования территории Гослесфонда. Они оперативно приступили к тушению. По предварительным данным, пожар возник по вине человека", - сообщили в ведомстве.

По оперативной сводке регионального Лесопожарного центра, сейчас действующих лесных пожаров в крае нет.

В прошлом году с начала пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано около 2 тыс. лесных пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн га. В основном, на более 2 млн га, пожары действовали на севере - в зоне контроля, где огонь тушат только в случае угрозы населенным пунктам или объектам экономики.