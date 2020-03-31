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Распространение коронавируса нового типа

Дерипаска профинансирует строительство больниц для больных с коронавирусом в Приангарье

Бизнесмен также подарит Иркутской области три реанимобиля

ИРКУТСК, 31 марта. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска профинансирует строительство в Иркутской области трех медучреждений для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, говорится во вторник в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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"На средства Олега Дерипаски в Иркутской области построят специализированные медучреждения для борьбы с коронавирусом. В ближайшее время начнется строительство трех специализированных инфекционных медучреждений в Братске, Тайшете и Шелехове", - сообщает пресс-служба.

В Братске и Тайшете корпуса будут рассчитаны на 30 пациентов, в Шелехове - на 100. В медучреждениях будут предусмотрены отдельные биобоксы для зараженных со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. "Через специальные рукава врачи смогут проводить манипуляции, не требующие входа в бокс", - говорится в сообщении.

Кроме того, бизнесмен подарит региону три современных реанимобиля.

В Иркутской области, по последним данным, зарегистрировано три случая заражения новым коронавирусом. Заболевшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Это женщина, вернувшаяся из Объединенных Арабских Эмиратов, и двое мужчин. Один из них прилетел из Испании, второй, по его словам, не вылетал за рубеж, источник его заражения выясняется. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
ОАЭИспанияРоссияДерипаска, Олег ВладимировичИркутская областьРаспространение коронавируса нового типа
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