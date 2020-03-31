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Власти Хакасии привлекут коммерческий кредит в 1,7 млрд рублей

Такое решение принято для погашения ранее взятого казначейского кредита

ТАСС, 31 марта. Правительство Хакасии планирует привлечь коммерческий кредит в размере 1 млрд 755 млн рублей для погашения ранее взятого казначейского кредита. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщила замглавы Хакасии - министр финансов региона Ирина Войнова.

В конце февраля правительство республики получило казначейский кредит в размере 1 млрд 755 млн рублей для выплаты зарплат бюджетников, выполнение социальных обязательств и разблокировку счетов муниципальных образований, имеющих просроченную кредиторскую задолженность. Казначейский кредит был предоставлен сроком на три месяца под 0,1% годовых.

"В сегодняшней ситуации понятно, что своими средствами мы вернуть (казначейский кредит) не сможем <…> Для возврата казначейского кредита нам необходимо брать кредит банковский - другого пути нет", - подчеркнула Войнова, добавив, что кредит планируется взять четырьмя лотами на общую сумму 1 млрд 755 млн рублей.

По ее словам, кредитные средства планируется привлечь через конкурсные процедуры, подготовка к которым начнется уже с 1 апреля. Войнова подчеркнула, что кредит не приведет к росту госдолга, но изменит его структуру. Власти региона рассчитывают привлечь его под 7-8% годовых.

Также Войнова отметила, что ситуация в республике усугубляется и коронавирусной инфекцией: из-за снижения мирового спроса на алюминий резко сократятся налоговые поступления от предприятий алюминиевой промышленности - Хакасского и Саяногорского алюминиевого завода. Кроме того, с 2018 года продолжают снижаться мировые цены на уголь, что сокращает собственные доходы республики.

В 2020 году доходы консолидированного бюджета ожидаются в объеме 30,806 млрд рублей, расходы, без учета просроченной кредиторской задолженности, - 37,817 млрд рублей. Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета на 1 января (с учетом средств, необходимых для разблокировки счетов) составляет 3,58 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета на 2020 год составляют 26,216 млрд рублей, расходы - 28,521 млрд рублей, дефицит - 2,305 млрд рублей, или 9% от доходов. Бюджет Хакасии является дотационным, в 2020 году более 12 млрд рублей в доходной части приходится на помощь из федерального бюджета.

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РоссияХакасия
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