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Пандемия коронавируса нового типа

Губернатор Кузбасса выгнал посетителей из крупного ТРЦ, который не приостановил работу

Сергей Цивилев также призвал руководителей всех торговых центров региона отключить аудиорекламу, а вместо нее запустить социальные ролики с призывами оставаться дома в период самоизоляции

КЕМЕРОВО, 1 апреля. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в среду проверил крупнейший в регионе торгово-развлекательный центр "Сити молл" в Новокузнецке и обнаружил, что часть магазинов с электроникой и одеждой работают, несмотря на введенный в связи с коронавирусом запрет. Глава региона потребовал от работников и посетителей немедленно покинуть ТРЦ, видео рейда Цивилев опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

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В соответствии с распоряжением губернатора, в Кузбассе с 31 марта по 5 апреля приостановлена работа торгово-развлекательных центров за исключением находящихся в них аптек, магазинов с продуктами и непродовольственными товарами первой необходимости. Временно запрещена также работа организаций общепита, магазинов, торгующих только алкогольной и табачной продукцией, салонов красоты.

"Нашел много нарушений, в некоторых случаях пришлось немедленно останавливать торговлю и закрывать доступ в торговые залы, чтобы предотвратить возможное заражение людей. Хочу сразу предупредить: предприятия, не выполнившие распоряжение о приостановке работы, будут закрыты по суду в течение дня", - написал Цивилев и предложил пользователям соцсети сообщать о возможных нарушениях ему лично.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, Сергей Цивилев также призвал руководителей всех торговых центров Кузбасса отключить аудиорекламу, а вместо нее запустить социальные ролики с призывами оставаться дома в период самоизоляции.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичПандемия коронавируса нового типа
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