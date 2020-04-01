Министр здравоохранения Омской области подал в отставку

ОМСК, 1 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков после заседания оперативного штаба на фоне обострения в регионе ситуации с коронавирусом подал в отставку, сообщили в среду журналистам пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора региона Александра Буркова. Новый глава омского Минздрава будет назначен в четверг.

В Омской области зарегистрировано 8 случаев заболевания коронавирусом, один заболевший находится в критическом состоянии. В регионе введен режим самоизоляции.

"Врачи работают с полной отдачей, у них есть и опыт, и знания. Мы им доверяем и верим в них, тут беспокоиться не надо. А вот к руководству регионального министерства здравоохранения у меня накопились вопросы, вчера на штабе все это было высказано, в результате Дмитрий Михайлович Вьюшков подал в отставку. Завтра у нас будет назначен новый министр здравоохранения, которому предстоит принимать оперативные решения, чтобы остановить эпидемию", - цитирует пресс-служба Буркова.

По словам губернатора, подготовка к эпидемии коронавируса началась еще несколько месяцев назад, когда стало понятно, как развивается ситуация в других странах. "[Сейчас] у нас в регионе 639 инфекционных коек, готовых к приему больных коронавирусной инфекцией", - сказал Бурков.

Он добавил, что один из 8 заболевших коронавирусной инфекцией - мужчина в возрасте 62 лет - находится в критическом состоянии в реанимации. По словам Буркова, 4 жителя Омска заразились коронавирусом от своего родственника из Москвы.

Вьюшков с 2013 года занимал должность главного врача регионального клинического онкологического диспансера. В 2017 году он был приглашен на должность первого заместителя министра здравоохранения Омской области, в декабре 2018 года возглавил омский Минздрав.