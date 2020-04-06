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Пандемия коронавируса нового типа

Жительнице Приангарья грозит штраф за слух о заражении врача коронавирусом

Она призналась в содеянном и принесла извинения

ИРКУТСК, 6 апреля. /ТАСС/. Полиция в Иркутской области возбудила дело об административном правонарушении в отношении 39-летней женщины, которая распространяла в социальных сетях ложную информацию о том, что у главврача одного из медучреждений региона подтвержден коронавирус. Ей грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей, сообщается в понедельник на сайте регионального главка МВД.

"Полицейские обратили внимание на размещенную в социальных медиа информацию о том, что у главврача одного из медицинских учреждений Иркутской области подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. В действительности руководящий работник находился на самоизоляции, строго соблюдал все ограничения и не имел никаких симптомов. В ходе проведения проверки сотрудники полиции установили, что распространителем недостоверной информации является 39-летняя гражданка <…> Вынесено определение о возбуждении административного производства", - говорится в сообщении.

Полицейским женщина призналась в содеянном и принесла извинения за свой поступок. Дело возбуждено по ч. 9 ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях ("Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений"). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей.

В Иркутской области, по данным на утро понедельника, зарегистрировано девять случаев заражения новым коронавирусом.

Теги
РоссияИркутская областьПандемия коронавируса нового типа
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