В Сибири ввели самоизоляцию для прибывающих их других регионов России

Ранее на самоизоляцию в регионах Сибири отправляли только прибывающих из-за рубежа. По данным на утро понедельника, в СФО с начала пандемии было зарегистрировано 80 случаев заражения новым коронавирусом. 11 человек вылечились, остальные находятся в больницах.

ТАСС, 6 апреля. Регионы Сибирского федерального округа (СФО) ввели 14-дневную самоизоляцию для всех, кто прибывает из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили представители региональных властей. В ряде регионов на самоизоляцию отправят всех, кто прибыл из любого субъекта РФ.

"Граждане, прибывающие в Иркутскую область из Москвы и Санкт-Петербурга, должны будут проходить 14-дневную самоизоляцию <…> Наибольшее количество случаев коронавируса, а именно 80% от общего по России числа, зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге. Чтобы максимально снизить риски завоза [коронавируса] в Иркутскую область, необходимо принять дополнительные меры безопасности", - сообщила в понедельник пресс-служба правительства Иркутской области.

Аналогичные меры в понедельник также введены в Алтайском крае. В выходные они были приняты в республиках Тува, Хакасия, Алтай, Омской, Томской и Кемеровской областях, а также Красноярском крае. Причем в Омской области на карантин отправят всех, кто прибыл из любого другого региона. "Если это житель Омской области, то он должен проходить карантин дома. Если гость нашего региона, то он должен обеспечить самоизоляцию по месту пребывания, в случае отсутствия такой возможности его направят в обсервацию", - пояснили ТАСС в региональном минздраве.

В Республике Алтай также отправят на самоизоляцию всех, кто прибыл в регион, в первую очередь, из неблагополучных территорий. В Кемеровской области двухнедельная самоизоляция для тех, кто прибывает в Кузбасс из других регионов, носит рекомендательный характер.

Ситуация с коронавирусом

Первой в Сибири обязательную самоизоляцию для прибывающих из других регионов ввела Новосибирская область. Эта мера действует с 4 апреля и касается тех, приезжает в регион из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.