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Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске

В полицию обратился медперсонал учреждения

ИРКУТСК, 12 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции ведут поиски шести сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции №2 поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы №1, расположенной в микрорайоне Юбилейный, о побеге из учреждения шестерых граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время все наружные наряды полиции, а также оперативники и участковые ориентированы на розыск лиц. По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, побег совершили шестеро мужчин 1992 - 2001 года рождения.

Теги
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