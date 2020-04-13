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Пандемия коронавируса нового типа

В Красноярске направили в обсерватор 25 вернувшихся из Таиланда туристов

Все прибывшие пассажиры прошли двойной контроль с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования

КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Пассажиры вывозного рейса авиакомпании "Уральские авиалинии", прибывшего в ночь на понедельник из Бангкока (Таиланд) в Красноярск, направлены на двухнедельную самоизоляцию, 25 из них посещены в обсерватор. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

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"Все пассажиры, прибывшие из Таиланда рейсом SVR 3620 "Уральских авиалиний", прошли усиленный двойной контроль с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования <...>. В течение 14 календарных дней со дня их прибытия 187 пассажиров изолированы по месту проживания, 25 пассажиров, проживающих в других регионах и отдаленных северных территориях края, доставлены спецтранспортом в обсерватор", - сообщили в управлении. Обсерватор развернут в Красноярске на базе санатория "Лесной".

14 апреля запланированы рейсы S7 по маршрутам Бангкок - Иркутск и Бангкок - Новосибирск, 16 апреля ожидается рейс "Уральских авиалиний" по маршруту Бангкок - Иркутск (дозаправка) - Казань - Уфа. К перевозке допускаются только граждане РФ, которые проживают в соответствующих регионах.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 2,5 тыс., вылечились более 1,2 тыс. человек, умерли 38, в том числе один россиянин. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тысяч батов ($1,2 тысячи).

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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