Почти 80% трудоспособного населения Новосибирской области вышли на работу

Согласно распоряжению губернатора, с 6 апреля в Новосибирской области, где режим самоизоляции продлен до 30 апреля, при условии соблюдения санитарных мер свою деятельность возобновили строительные компании и промышленные предприятия. С 13 апреля власти разрешили работать организациям сферы услуг и АПК.

НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Порядка 77% трудоспособного населения Новосибирской области начали работу с понедельника в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"На сегодняшний день из одного миллиона 20 тыс. жителей Новосибирской области трудоспособного возраста, тех, кто в обычных условиях у нас работает, на работу вышли 770 тысяч человек. Это почти 77% трудоспособного населения нашего региона", - сказал губернатор.

Травников пояснил, что в тех муниципальных образованиях региона, где риск распространения коронавирусной инфекции низок, по предложению глав районов возможно дальнейшее восстановлении деятельности предприятий.

По данным регионального оперштаба, в Новосибирской области зафиксировано 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в регионе было выявлено восемь новых случаев заражения. Десять пациентов с коронавирусом в регионе уже выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов.