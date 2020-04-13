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Пандемия коронавируса нового типа

Почти 80% трудоспособного населения Новосибирской области вышли на работу

С 6 апреля в регионе свою деятельность возобновили строительные компании и промышленные предприятия, с 13 апреля власти разрешили работать организациям сферы услуг и АПК

НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Порядка 77% трудоспособного населения Новосибирской области начали работу с понедельника в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Согласно распоряжению губернатора, с 6 апреля в Новосибирской области, где режим самоизоляции продлен до 30 апреля, при условии соблюдения санитарных мер свою деятельность возобновили строительные компании и промышленные предприятия. С 13 апреля власти разрешили работать организациям сферы услуг и АПК.

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"На сегодняшний день из одного миллиона 20 тыс. жителей Новосибирской области трудоспособного возраста, тех, кто в обычных условиях у нас работает, на работу вышли 770 тысяч человек. Это почти 77% трудоспособного населения нашего региона", - сказал губернатор.

Травников пояснил, что в тех муниципальных образованиях региона, где риск распространения коронавирусной инфекции низок, по предложению глав районов возможно дальнейшее восстановлении деятельности предприятий.

По данным регионального оперштаба, в Новосибирской области зафиксировано 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в регионе было выявлено восемь новых случаев заражения. Десять пациентов с коронавирусом в регионе уже выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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