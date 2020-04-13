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Четырех из шести сбежавших из иркутской психбольницы пациентов вернули на лечение

Еще двое помещены в изолятор временного содержания

ИРКУТСК, 13 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы вернули на лечение в Иркутскую областную психиатрическую больницу № 1 четверых пациентов, сбежавших из нее в воскресенье, еще двое помещены в изолятор временного содержания. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.

"Следственным отделом предъявлено обвинение 22-летнему и 28-летнему пациентам Иркутской областной психиатрической больницы № 1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности"). <…> В настоящее время обвиняемые находятся в изоляторе временного содержания, остальные помещены обратно на лечение", - сообщает пресс-служба.

Обвиняемые напали на медперсонал больницы, угрожая убийством, требовали ключи от входной двери. Пользуясь случаем, сбежать решили еще четверо пациентов. Установлено, что обвиняемые по решению суда были помещены в психиатрическую больницу на принудительное лечение за совершение преступлений, в том числе умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. На допросе они пояснили, что мотивом побега стало недовольство условиями содержания в больнице.

Как сообщал ТАСС, в воскресенье из Иркутской областной психиатрической больницы № 1 сбежали шесть пациентов. Мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой. В тот же день беглецов задержали. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияИркутская область
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