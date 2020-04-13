В Томской области продлили режим самоизоляции до 30 апреля

В Томской области с 31 марта до 14 апреля был объявлен режим самоизоляции - закрыты все развлекательные учреждения, людям не рекомендуется покидать дома кроме как для посещения магазина и аптеки или для выгула домашних питомцев. Также жителям региона можно выезжать на дачу, однако необходимо иметь при себе документы на участок.

ТОМСК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Томской области, где по состоянию на 13 апреля число случаев заражения новым коронавирусом выросло в два раза - до 8, продлили до 30 апреля режим самоизоляции в регионе. Об этом глава области Сергей Жвачкин сообщил в своем обращении к жителям, размещенном в понедельник на сайте администрации региона.

"Вы помните, что предыдущим решением регионального штаба мы ввели в Томской области режим полной самоизоляции до 15 апреля. Сегодня я принял решение продлить режим самоизоляции до 30 апреля", - сказал губернатор.

Он уточнил, что решение связано с тем, что "предстоящие две недели для региона будут самыми сложными и решающими". "Напомню о 2 500 жителей Томской области, которые вернулись из-за границы. Они в самоизоляции, но болезнь и у них, и у тех, кто контактировал с ними, на пике своего проявления. Не будем забывать и о 350 томичах, которые до сих пор находятся за границей, но вернутся в ближайшее время. Риски распространения вируса слишком высоки", - отметил глава региона.

Также Жвачкин сообщил, что в предстоящие две недели режима будут закрыты театры, кинотеатры, клубы, фитнес-центры и стационарный общепит, однако для части компаний региона разрешено возобновить свою деятельность. Для этого им необходимо будет оставить заявку на цифровой платформе работа.томск.рф.

О новых случаях заболевания

Как уточнил журналистам в понедельник вице-губернатор Иван Деев, продление ограничений связано и с тем, что четыре новых случая заражения связаны именно с нарушением режима самоизоляции - один житель решил съездить в Новосибирск, а еще трое заразились, пообщавшись с больным родственником.

"Это контактные пациента, который был под номером четыре. Мы работаем по этому очагу, на сегодня там взято более 120 проб у тех, кто может быть контактным - у близких, коллег", - отметил Деев, уточнив, что сейчас все четверо заразившихся госпитализированы, находятся в удовлетворительном состоянии.