{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Томской области продлили режим самоизоляции до 30 апреля

По состоянию на 13 апреля число случаев заражения коронавирусом в регионе выросло до восьми

ТОМСК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Томской области, где по состоянию на 13 апреля число случаев заражения новым коронавирусом выросло в два раза - до 8, продлили до 30 апреля режим самоизоляции в регионе. Об этом глава области Сергей Жвачкин сообщил в своем обращении к жителям, размещенном в понедельник на сайте администрации региона.

В Томской области с 31 марта до 14 апреля был объявлен режим самоизоляции - закрыты все развлекательные учреждения, людям не рекомендуется покидать дома кроме как для посещения магазина и аптеки или для выгула домашних питомцев. Также жителям региона можно выезжать на дачу, однако необходимо иметь при себе документы на участок.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Вы помните, что предыдущим решением регионального штаба мы ввели в Томской области режим полной самоизоляции до 15 апреля. Сегодня я принял решение продлить режим самоизоляции до 30 апреля", - сказал губернатор.

Он уточнил, что решение связано с тем, что "предстоящие две недели для региона будут самыми сложными и решающими". "Напомню о 2 500 жителей Томской области, которые вернулись из-за границы. Они в самоизоляции, но болезнь и у них, и у тех, кто контактировал с ними, на пике своего проявления. Не будем забывать и о 350 томичах, которые до сих пор находятся за границей, но вернутся в ближайшее время. Риски распространения вируса слишком высоки", - отметил глава региона.

Также Жвачкин сообщил, что в предстоящие две недели режима будут закрыты театры, кинотеатры, клубы, фитнес-центры и стационарный общепит, однако для части компаний региона разрешено возобновить свою деятельность. Для этого им необходимо будет оставить заявку на цифровой платформе работа.томск.рф.

О новых случаях заболевания

Как уточнил журналистам в понедельник вице-губернатор Иван Деев, продление ограничений связано и с тем, что четыре новых случая заражения связаны именно с нарушением режима самоизоляции - один житель решил съездить в Новосибирск, а еще трое заразились, пообщавшись с больным родственником.

"Это контактные пациента, который был под номером четыре. Мы работаем по этому очагу, на сегодня там взято более 120 проб у тех, кто может быть контактным - у близких, коллег", - отметил Деев, уточнив, что сейчас все четверо заразившихся госпитализированы, находятся в удовлетворительном состоянии.

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Танки Т-72Б3М впервые примут участие в параде, посвященном Дню Победы в Новосибирске
Всего по главной улице города проедут более 50 единиц военной техники
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС