Экс-главу омского Росприроднадзора приговорили к условному сроку

ТАСС, 13 апреля. Омский суд признал бывшего руководителя управления Росприроднадзора по Омской области Сергея Еремина виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 10 месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ.

"Он [Сергей Еремин] признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). <…> Приговором суда Еремину назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2017 году экс-руководитель омского Росприроднадзора выявил факт нарушения экологического законодательства компанией "Сибгидропроект", которая при строительстве водного канала на реке Иртыш нанесла ущерб природным объектам на сумму 8,5 млн рублей. В интересах руководителя этой компании Еремин не стал привлекать его к административной ответственности и не приостановил деятельность предприятия. Дело было возбуждено в декабре 2017 года по материалам УФСБ России по Омской области.

Александр Щербаков, предшественник Еремина на посту руководителя омского управления Росприроднадзора, также был осужден. В августе 2018 года за незаконную выдачу лицензий на переработку опасных отходов двум компаниям его приговорили к 3,5 года колонии общего режима. В мае 2018 года управление Росприроднадзора по Омской области было ликвидировано и присоединено в виде подразделения к департаменту ведомства по Сибирскому федеральному округу.