{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-главу омского Росприроднадзора приговорили к условному сроку

Суд признал Сергея Еремина виновным в превышении должностных полномочий

ТАСС, 13 апреля. Омский суд признал бывшего руководителя управления Росприроднадзора по Омской области Сергея Еремина виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 10 месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ.

"Он [Сергей Еремин] признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). <…> Приговором суда Еремину назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2017 году экс-руководитель омского Росприроднадзора выявил факт нарушения экологического законодательства компанией "Сибгидропроект", которая при строительстве водного канала на реке Иртыш нанесла ущерб природным объектам на сумму 8,5 млн рублей. В интересах руководителя этой компании Еремин не стал привлекать его к административной ответственности и не приостановил деятельность предприятия. Дело было возбуждено в декабре 2017 года по материалам УФСБ России по Омской области.

Александр Щербаков, предшественник Еремина на посту руководителя омского управления Росприроднадзора, также был осужден. В августе 2018 года за незаконную выдачу лицензий на переработку опасных отходов двум компаниям его приговорили к 3,5 года колонии общего режима. В мае 2018 года управление Росприроднадзора по Омской области было ликвидировано и присоединено в виде подразделения к департаменту ведомства по Сибирскому федеральному округу.

Теги
РоссияОмская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Красноярском крае разрешили занятия спортом на улице и прогулки с детьми
В регионе зафиксированы 110 случаев заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС