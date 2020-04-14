В Хакасии и Приангарье зарегистрировали девять новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 14 апреля. Новые случаи заражения инфекцией, вызываемой новым коронавирусом, зарегистрированы в Хакасии и Иркутской области. В Хакасии коронавирус обнаружен у восьми человек, в Прианграрье - у одного, сообщают во вторник власти регионов.

"Восемь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией подтверждены в Хакасии <…> Таким образом, на сегодня в Хакасии зарегистрировано 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них три человека выздоровели", - сообщает пресс-служба правительства региона.