В Хакасии и Приангарье зарегистрировали девять новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 14 апреля. Новые случаи заражения инфекцией, вызываемой новым коронавирусом, зарегистрированы в Хакасии и Иркутской области. В Хакасии коронавирус обнаружен у восьми человек, в Прианграрье - у одного, сообщают во вторник власти регионов.
"Восемь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией подтверждены в Хакасии <…> Таким образом, на сегодня в Хакасии зарегистрировано 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них три человека выздоровели", - сообщает пресс-служба правительства региона.
Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, случаи заражения между собой не связаны. Сейчас устанавливается круг контактных лиц. Состояние пациентов удовлетворительное.
В Иркутской области утром во вторник подтвердился один новый случай заражения. "На вечер 13 апреля в регионе было подтверждено 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией, на утро 14 апреля - 40", - сообщает оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зарегистрировано 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией, два из них закончились летальным исходом, один человек вылечился. В данный момент один заразившийся находится в тяжелом состоянии.