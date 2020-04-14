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Пандемия коронавируса нового типа

В Хакасии и Приангарье зарегистрировали девять новых случаев заражения коронавирусом

По данным Минзрава Хакасии, в регионе в настоящее время 20 подтвержденных случаев заболевания

ТАСС, 14 апреля. Новые случаи заражения инфекцией, вызываемой новым коронавирусом, зарегистрированы в Хакасии и Иркутской области. В Хакасии коронавирус обнаружен у восьми человек, в Прианграрье - у одного, сообщают во вторник власти регионов.

"Восемь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией подтверждены в Хакасии <…> Таким образом, на сегодня в Хакасии зарегистрировано 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них три человека выздоровели", - сообщает пресс-служба правительства региона.

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Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, случаи заражения между собой не связаны. Сейчас устанавливается круг контактных лиц. Состояние пациентов удовлетворительное.

В Иркутской области утром во вторник подтвердился один новый случай заражения. "На вечер 13 апреля в регионе было подтверждено 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией, на утро 14 апреля - 40", - сообщает оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зарегистрировано 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией, два из них закончились летальным исходом, один человек вылечился. В данный момент один заразившийся находится в тяжелом состоянии.

Теги
РоссияИркутская областьХакасияПандемия коронавируса нового типа
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