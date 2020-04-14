Из Бангкока в Новосибирск вылетел борт с более чем 190 российскими туристами

"Вывозной рейс авиакомпании S7 Бангкок - Новосибирск с более чем 190 российскими туристами вылетел в 12:52 по местному времени (08:52 мск)", - указал он, уточнив, что вылет был задержан на полчаса. Пронин отметил, что несколько людей из списков "не пришли на стойку регистрации, в результате по согласованию с соответствующими ведомствами в России на рейс зарегистрировались несколько человек сверх перечня". "Практически все пассажирские места были заняты, рейс улетел полный", - подытожил дипломат.

БАНГКОК, 14 апреля. /ТАСС/. Более 190 пожелавших вернуться на родину российских туристов вылетели во вторник из таиландской столицы в Новосибирск вывозным рейсом авиакомпании S7 Airlines. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

На борт могли попасть только граждане РФ, которые проживают в Новосибирске и Новосибирской области. В то же время россияне, чьи рейсы авиакомпаний третьих стран ранее были отменены, могли на месте купить билеты на этот рейс.

Предполагается, что самолет прибудет в Новосибирск в районе 19:43 по местному времени (совпадает с таиландским). В 17:00 (13:00 мск) планируется вылет рейса S7 из Бангкока в Иркутск.

7 апреля около тысячи граждан РФ были вывезены в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск из бангкокского аэропорта Суваннапхум после массовой отмены рейсов на родину в начале месяца на фоне ситуации с пандемией коронавируса. Вместе с тем посольство РФ сообщило об отмене двух рейсов авиакомпании S7 (Пхукет - Новосибирск и Бангкок - Владивосток), которые были запланированы на 7 и 8 апреля соответственно. Позднее появилась информация о рейсе Пхукет - Санкт-Петербург - Москва, который должен был состояться 9 апреля, но вылетел 10 апреля с 228 российскими туристами на борту. 11 апреля в Санкт-Петербург и Москву на три часа позже запланированного вылетел рейс "Аэрофлота" с 370 россиянами, 12 апреля "Уральские авиалинии" доставили 212 российских туристов в Красноярск.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 2,5 тыс., вылечились более 1,4 тыс. человек, умер 41, в том числе один россиянин. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тысяч батов ($1,2 тыс.).