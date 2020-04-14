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Расследование пожара в "Зимней вишне"

Экстрадированного из Польши совладельца "Зимней вишни" перевели в СИЗО Кемерова

Вячеслав Вишневский после экстрадиции находился в следственном изоляторе в Калининграде на 14-дневном карантине
Совладелец кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский Следственный комитет РФ/ТАСС
Описание
Совладелец кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский
© Следственный комитет РФ/ТАСС

КЕМЕРОВО, 14 апреля. /ТАСС/. Обвиняемый в даче взятки совладелец кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский переведен в следственный изолятор в Кемерове из Калининграда, где находился в местном СИЗО на 14-дневном карантине после экстрадиции из Польши. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах Кемеровской области.

"Да, сегодня он [Вишневский] доставлен в Кемерово, находится в СИЗО", - сказал собеседник агентства.

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Следствие считает, что в 2013-2014 годах Вишневский дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, в отношении которой уголовное дело рассматривается в суде. Это позволило предпринимателю провести реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. В то же время Комкова закрыла глаза на грубейшие нарушения противопожарной безопасности, что в результате привело к трагедии и гибели людей.

После пожара Вишневский скрылся и продолжил заниматься строительным бизнесом в Испании. На деньги, в том числе сэкономленные при строительстве торгового центра в Кемерове, он приобрел дорогостоящее имущество. Следствие приняло меры к аресту принадлежащих Вишневскому и его матери земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости в России и Испании. 24 марта Вишневский был экстрадирован из Польши в Россию и помещен на 14-дневный карантин в Калининграде, взятый у него тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. Уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц.

По факту пожара возбуждены и рассматриваются в судах Кемерова уголовные дела в отношении 14 обвиняемых. В их числе экс-начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и бывший руководитель инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, сотрудники данных ведомств, руководство торгового центра, охранник ТЦ, пожарные и другие лица, связанные со строительством и эксплуатацией "Зимней вишни". Совладелец ТЦ "Зимняя вишня" Вишневский является пятнадцатым фигуратном уголовных дел.

Теги
РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
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