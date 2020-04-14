Несколько регионов Сибири частично ослабили ограничения, введенные из-за пандемии

"В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции, а также исключения скопления пассажиров в вагонах и на платформах станций Новосибирский метрополитен с 15 апреля переходит на штатный режим работы. Интервал движения поездов в утренние и вечерние часы пик составит 3-3,5 минуты, а в межпиковое время - 5 минут", - сообщила во вторник пресс-служба Новосибирского метрополитена, который в последние дни марта, перед введением массовых ограничительных мер, перевозил до 280 тыс. пассажиров в сутки.

ТАСС, 14 апреля. Регионы Сибири постепенно ослабляют меры безопасности, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Со вторника в Иркутской области открыли часть парикмахерских и салонов красоты, жителям Красноярского края разрешили гулять с маленькими детьми в закрытых колясках и заниматься на улице спортом, а в Новосибирске с 15 апреля возобновит штатный режим работы единственный за Уралом метрополитен, сообщили власти регионов.

Значительное увеличение пассажиропотока произошло после разрешения приступить с 13 апреля к работе новосибирским организациям сферы услуг и АПК, после чего в понедельник на работу вышли почти 80% трудоспособного населения региона, где зафиксировано 46 случае заражения коронавирусом. В первую же нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля пассажиропоток в метро снижался до 10 раз - с 280 до 28 тыс. человек в сутки, однако позднее вырос до 70 тыс. человек.

В Красноярском крае, который со 131 случаем заражения является лидером СФО по распространению инфекции, во вторник вступил в силу указ губернатора, позволяющий гулять с маленькими детьми в закрытых колясках и заниматься спортом на улице. В Иркутской области с 14 апреля разрешили открыться парикмахерским и салонам красоты, которые не расположены в торговых центрах. При этом салоны должны оказывать услуги гражданам при строгом соблюдении мер безопасности и только по предварительной записи с обязательным интервалом между посещениями не менее 30 минут.

А в соседней Туве из-за пандемии впервые появилась мобильная связь в отдаленном селе Ырбан - именно там были выявлены первые в республике случаи инфицирования коронавирусом, и в село отправились лучшие врачи региона, которым необходима связь. "Специалисты Центра информационных технологий Тувы установили в селе Ырбан Тоджинского кожууна (района - прим. ТАСС) фемтосоту - маломощную базовую станцию, с радиусом действия один километр. В условиях таежного села Ырбан это лучшее технологическое решение", - сообщили в пресс-службе министерства информатизации и связи Тувы, отметив, что ранее в селе работал только таксофон.

Ограничение межрегиональных рейсов

Между тем в Республике Алтай, одном из двух субъектов РФ, где пока не зафиксированы случаи заболевания COVID-19, напротив, ограничительные меры усиливаются. Власти республики начали приостанавливать авиасообщение с другими регионами, авиакомпания "СиЛа" во вторник прекратила до 29 апреля включительно авиасообщение между Горно-Алтайском и Красноярском, сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь главы республики и председателя правительства региона Михаил Максимов. Вопрос о приостановке рейсов с Новосибирском и Екатеринбургом находится на стадии переговоров.

Ранее, 9 апреля, в Республике Алтай разрешили возобновить работу парикмахерским, салонам красоты и соляриям при условии, что работать они будут по предварительной записи, и находиться в зале обслуживания может не более трех человек. Также с условием обязательной санитарной обработки работать могут стоматологии, организации, занимающиеся ремонтом, мойкой и дезинфекцией машин и оборудования, предприятия, торгующие семенами и растениями, ветеринарные клиники, организации, занимающиеся ремонтом обуви и оргтехники.

За время пандемии коронавирусом в мире заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.