Главу района в Омской области подозревают в хищении более 2,6 млн рублей

ОМСК, 14 апреля. /ТАСС/. Глава Седельниковского муниципального района Омской области Алексей Сабаев обвиняется в хищении более 2,6 млн рублей путем мошенничества при ремонте автомобильной дороги. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"По версии следствия, в 2018 году глава Седельниковского муниципального района Омской области совершил мошенничество путем заключения муниципального контракта между администрацией Седельниковского сельского поселения и коммерческой организацией, подконтрольной обвиняемому, на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в селе Седельниково Омской области. <…> Перечисленные из бюджета денежные средства в сумме более 2,6 млн рублей <...> обвиняемый похитил", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что компания, которую контролировал Сабаев, выполнила ремонтные работы, но некачественно и в меньшем объеме, чем это было предусмотрено соглашением. При этом глава района, используя свое служебное положение, сообщил должностным лицам муниципалитета о выполнении контракта в полном объеме.

Для возмещения нанесенного бюджету ущерба на имущество Сабаева на сумму свыше 2,5 млн рублей наложен арест. Материалы следствия, по которым уже утверждено обвинительное заключение, будут переданы в суд на рассмотрение.