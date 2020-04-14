Чартерный рейс из Бангкока с российскими туристами на борту прибыл в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Чартерный рейс авиакомпании S7 из Бангкока в Новосибирск с более чем 190 пассажирами на борту приземлился в международном аэропорту Толмачево, следует из данных портала Flightradar.
Как сообщал ТАСС ранее, вывозной рейс авиакомпании S7 из Бангкока отправлен в 12:52 по местному времени (08:52 мск). На борт могли попасть только граждане РФ, которые проживают в Новосибирске и Новосибирской области. В то же время россияне, чьи рейсы авиакомпаний третьих стран ранее были отменены, могли на месте купить билеты на этот рейс.
Как сообщил журналистам вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов, среди пассажиров рейса есть жители близлежащих регионов: Кемеровской области и Алтайского края. "Сразу же после прохождения санитарно-карантинной зоны им будут вручены документы и предписания Роспотребнадзора о необходимости самоизоляции на 14 дней. Все граждане будут доставлены по месту жительства", - пояснил заместитель губернатора.
По данным регионального оперативного штаба, в Новосибирской области зафиксировано 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в регионе было выявлено восемь новых случаев заражения. 10 пациентов с коронавирусом в регионе уже выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов.