Чартерный рейс из Бангкока с российскими туристами на борту прибыл в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Чартерный рейс авиакомпании S7 из Бангкока в Новосибирск с более чем 190 пассажирами на борту приземлился в международном аэропорту Толмачево, следует из данных портала Flightradar.

Как сообщал ТАСС ранее, вывозной рейс авиакомпании S7 из Бангкока отправлен в 12:52 по местному времени (08:52 мск). На борт могли попасть только граждане РФ, которые проживают в Новосибирске и Новосибирской области. В то же время россияне, чьи рейсы авиакомпаний третьих стран ранее были отменены, могли на месте купить билеты на этот рейс.