{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Кузбасса запретили жителям покидать регион из-за угрозы заражения коронавирусом

Кроме того, всем, кто прибывает в Кемеровскую область из других регионов, необходимо пройти 14-дневную изоляцию

КЕМЕРОВО, 14 апреля. /ТАСС/. Поездки за пределы региона запретили для жителей Кемеровской области в связи с угрозой распространения коронавируса. Исключение составляют лишь случаи, когда такой выезд связан с получением неотложной медпомощи и грузоперевозками, говорится в подписанном во вторник распоряжении губернатора Сергея Цивилева.

В регионе в настоящее время действует режим повышенной готовности, введенный в связи с пандемией 16 марта. С 31 марта власти рекомендовали жителям области соблюдать самоизоляцию.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Запретить поездки за пределы Кемеровской области, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и случаев прямой угрозы жизни и здоровью, осуществления погребения, а также деятельности связанной с передвижением, в том числе с оказанием транспортных услуг", - говорится в тексте распоряжения.

Всем, кто прибывает в Кузбасс из других регионов, необходимо пройти 14-дневную изоляцию. Среди новых ограничений также запрет на посещение парков, скверов, детских площадок - ранее данные требования носили рекомендательный характер. Кроме того, временно приостановлены религиозные обряды и церемонии. Пасхальные службы в Кузбассе планируется провести онлайн.

По последним данным оперативного штаба Кемеровской области, в регионе подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, трое пациентов выздоровели, еще 12 продолжают лечение в больницах Кемерова и Новокузнецка. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней изоляции остаются свыше 3,1 тыс. человек, большинство из которых вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков недомогания.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Единороссы передали 100 тыс. медицинских масок псковским медикам
Партия также закупила новые автомобили для медицинских работников нескольких регионов России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС