Власти Кузбасса запретили жителям покидать регион из-за угрозы заражения коронавирусом

В регионе в настоящее время действует режим повышенной готовности, введенный в связи с пандемией 16 марта. С 31 марта власти рекомендовали жителям области соблюдать самоизоляцию.

КЕМЕРОВО, 14 апреля. /ТАСС/. Поездки за пределы региона запретили для жителей Кемеровской области в связи с угрозой распространения коронавируса. Исключение составляют лишь случаи, когда такой выезд связан с получением неотложной медпомощи и грузоперевозками, говорится в подписанном во вторник распоряжении губернатора Сергея Цивилева.

"Запретить поездки за пределы Кемеровской области, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и случаев прямой угрозы жизни и здоровью, осуществления погребения, а также деятельности связанной с передвижением, в том числе с оказанием транспортных услуг", - говорится в тексте распоряжения.

Всем, кто прибывает в Кузбасс из других регионов, необходимо пройти 14-дневную изоляцию. Среди новых ограничений также запрет на посещение парков, скверов, детских площадок - ранее данные требования носили рекомендательный характер. Кроме того, временно приостановлены религиозные обряды и церемонии. Пасхальные службы в Кузбассе планируется провести онлайн.

По последним данным оперативного штаба Кемеровской области, в регионе подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, трое пациентов выздоровели, еще 12 продолжают лечение в больницах Кемерова и Новокузнецка. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней изоляции остаются свыше 3,1 тыс. человек, большинство из которых вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков недомогания.