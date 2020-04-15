Число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае увеличилось на четверть

В Алтайском крае действует режим самоизоляции. Первый случай коронавирусной инфекции в регионе был выявлен 29 марта у женщины, вернувшейся из Доминиканы.

БАРНАУЛ, 15 апреля. /ТАСС/. Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в Алтайском крае за сутки увеличилось на четверть - до 48, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"За сутки расширилась география и количество заболевших коронавирусом, выявлено 11 новых случаев заболевания. Общее число заболевших достигло 48 человек", - говорится в сообщении.

Впервые выявлены случаи инфицирования в Новоалтайске, Советском районе, поселке Шахи Павловского района, до трех человек увеличилось количество заболевших в Крутихинском и Павловском районах. География распространения вируса в регионе, по данным пресс-службы правительства края, такова: 34 случая выявлены в региональном центре - Барнауле, по три человека в Павловском и Крутихинском районах, по двое в Первомайском и Советском районах, по одному в Бийске, Заринске, Рубцовске, Новоалтайске. Вылечены и выписаны из больниц три человека.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг лиц, контактировавших с инфицированными. К 15 апреля на коронавирусную инфекцию в регионе обследованы 11 024 человека, под наблюдением находятся 774 человека, в обсерваторе Первомайского района - пять человек, прибывших из Москвы.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.